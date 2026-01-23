AMD оценила свой самый быстрый процессор для игр Ryzen 7 9850X3D в $499

Новый процессор рассчитан в первую очередь на геймеров. Он получил 8 ядер и 16 потоков, как и Ryzen 7 9800X3D, но работает на более высоких частотах. Максимальная частота повышена на 400 МГц. При этом энергопотребление осталось на том же уровне — 120 Вт.