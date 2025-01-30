AMD опровергла слухи о заоблачных ценах на Radeon RX 9070 XT

Компания еще не раскрыла официальные цены на свои грядущие RDNA 4-видеокарты, которые, как ожидается, составят конкуренцию RTX 5070 и 5070 Ti. AMD также отложила выпуск своей новой серии Radeon 9000, которая первоначально должна была появиться 23 января.

Хотя официальная дата запуска остается неясной, розничные запасы новых графических процессоров уже готовы и ждут разрешения AMD, если верить СМИ.