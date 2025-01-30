AMD опровергла слухи о заоблачных ценах на Radeon RX 9070 XT

Опубликовано 30 января 2025, 14:151 мин.
AMD опровергла слухи о заоблачных ценах на Radeon RX 9070 XTНо откладывает выпуск GPU
AMD опровергла слухи о том, что цена Radeon RX 9070 XT составит $ 899. Такую цену предложил один из болгарских ритейлеров, что вызвало предположения о том, что видеокарта будет стоить на 500 долларов дороже предыдущей модели, 7900 XT. Однако глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор пояснил, что цена в $ 899 никогда не входила в их планы.
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Компания еще не раскрыла официальные цены на свои грядущие RDNA 4-видеокарты, которые, как ожидается, составят конкуренцию RTX 5070 и 5070 Ti. AMD также отложила выпуск своей новой серии Radeon 9000, которая первоначально должна была появиться 23 января.
Хотя официальная дата запуска остается неясной, розничные запасы новых графических процессоров уже готовы и ждут разрешения AMD, если верить СМИ.