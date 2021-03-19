AMD отказалась запрещать майнинг на своих видеокартах

Об этом представитель AMD беседовал с журналистами PC Gamer. Он отметил, что пользователи могут делать всё, что угодно с видеокартами на архитектуре RDNA 2. Однако представитель компании подчеркнул, что лучше всего архитектура работает всё-таки с играми.

Напомним, недавно NVIDIA заявила, что ограничивает возможности для майнинга на видеокартах RTX 3060. Чуть позже стало ясно, что обойти эти ограничения реально. NVIDIA сама признала, что выпустила драйвер, которые разблокирует возможности майнинга на чипсете. Случилось это по ошибке. Драйвер GeForce 470.05 уже удалили с сайта NVIDIA, но найти в интернете его можно.