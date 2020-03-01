AMD отобрала долю NVIDIA на рынке видеокарт

Стоит отметить, что в отчёте аналитиков оцениваются все компьютеры, а не только настольные. Результаты показали, что AMD теперь занимает 31,08% рынка, а NVIDIA 68,92%. При этом годом ранее доли распределялись следующим образом: 18,77% у AMD и 81,23% у NVIDIA. То есть за год компания «красных» завоевала значительную часть рынка. В целом же он вырос на 33,4% и достиг $3,9 млрд.