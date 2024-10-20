Компьютеры
Опубликовано 20 октября 2024, 13:30
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AMD отстает от Nvidia. Аналитики ответили, скоро ли изменится ситуация

Предварительный просмотр доходов AMD за третий квартал
AMD готовится к сильному третьему кварталу, обусловленному устойчивым спросом на ИИ-чипы. Аналитики прогнозируют, что выручка AMD в третьем квартале достигнет 6,73 миллиарда долларов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет Forbes. Ожидается, что прибыль вырастет на 30% до 0,92 доллара на акцию.
AMD отстает от Nvidia. Аналитики ответили, скоро ли изменится ситуация
© Ferra

Рост AMD, как ожидается, будет обусловлен увеличением доли рынка и пополнением запасов. Серверные чипы компании, такие как процессоры AMD EPYC четвертого поколения, набирают популярность на рынке. Ожидается, что продажи графических процессоров AMD значительно вырастут из-за растущего спроса на рабочие нагрузки, связанные с ИИ. Новый чип компании MI300X хорошо подходит для обучения и вывода больших языковых моделей для задач генеративного ИИ.

Несмотря на доминирование Nvidia на рынке ИИ, сильные фундаментальные показатели и перспективы роста AMD делают его «привлекательной инвестиционной возможностью». Оценка компании поддерживается продолжающимся восстановлением на рынке ПК и растущим спросом на чипы ИИ.

Таким образом компания может начать догонять Nvidia уже скоро.

Источник:Forbes
Автор:Максим Многословный
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