AMD отстает от Nvidia. Аналитики ответили, скоро ли изменится ситуация

Рост AMD, как ожидается, будет обусловлен увеличением доли рынка и пополнением запасов. Серверные чипы компании, такие как процессоры AMD EPYC четвертого поколения, набирают популярность на рынке. Ожидается, что продажи графических процессоров AMD значительно вырастут из-за растущего спроса на рабочие нагрузки, связанные с ИИ. Новый чип компании MI300X хорошо подходит для обучения и вывода больших языковых моделей для задач генеративного ИИ.

Несмотря на доминирование Nvidia на рынке ИИ, сильные фундаментальные показатели и перспективы роста AMD делают его «привлекательной инвестиционной возможностью». Оценка компании поддерживается продолжающимся восстановлением на рынке ПК и растущим спросом на чипы ИИ.

Таким образом компания может начать догонять Nvidia уже скоро.