AMD оттеснила Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров

Информацией поделилась глава AMD Лиза Су (Lisa Su). По её словам, премиальные процессоры компании занимают более 50% продаж во многих топовых магазинах. Под премиальными, скорее всего, имеются в виду дорогие модели семейств Ryzen 3000 и Ryzen 2000.

Кроме того, Лиза Су заявила, что продажи мобильных процессоров AMD показали двузначное изменение год от году. Компания показала хорошие результаты не только в потребительском сегменте, но и в серверном — за квартал поставки таких CPU выросли на двузначный процент, а за год — более чем втрое.