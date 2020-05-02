Компьютеры
Вчера 20:36
AMD оттеснила Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров
Если верить самой AMD
AMD оттеснила Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров. Об этом говорят сами представители компании «красных», ссылаясь на статистику ведущих мировых онлайн-магазинов.
Информацией поделилась глава AMD Лиза Су (Lisa Su). По её словам, премиальные процессоры компании занимают более 50% продаж во многих топовых магазинах. Под премиальными, скорее всего, имеются в виду дорогие модели семейств Ryzen 3000 и Ryzen 2000.
Кроме того, Лиза Су заявила, что продажи мобильных процессоров AMD показали двузначное изменение год от году. Компания показала хорошие результаты не только в потребительском сегменте, но и в серверном — за квартал поставки таких CPU выросли на двузначный процент, а за год — более чем втрое.