AMD переименовала старые видеокарты и выпустила их под видом новых

«Новые» видеокарты построены на старых графических процессорах. Конечно, ни о каких чипах Navi речи идти не может. По большому счёту это модели для OEM-производителей, то есть искать их в свободной продаже не стоит. Видеокарты войдут в состав готовых настольных компьютеров. Поэтому об их стоимости информации нет.

Представлены пять графических ускорителей — Radeon 610, Radeon 620, Radeon 625, Radeon 630 и Radeon RX 640. Первые три модели построены на 28-нм графических процессорах Topaz. Подобные им чипы впервые были выпущены в 2013 году в составе Radeon HD 8000-й серии. Две другие модели Radeon 630 и Radeon RX 640 построены на более новых графических процессорах Polaris 2016 года.