AMD переиздала старые процессоры на новом техпроцессе

Речь идёт в частности о шестиядерном Ryzen 5 1600. Сообщается, что «новинка» уже появилась на рынке и стоит всего $85 (около 5300 рублей).

Таким образом процессоры первого поколения приблизились к своим «собратьям» из второго, так как построены они на той же архитектуре Zen+. Теперь старички могут поддерживать более высокую частоту и быструю память, новая архитектура также обеспечивает меньшее тепловыделение.

Впрочем преимущества вряд ли будут заметны тем, кто не собирается разгонять процессоры. Базовые частоты у Ryzen первого поколения остались прежними.