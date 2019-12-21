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AMD переиздала старые процессоры на новом техпроцессе
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Вышедшие несколько лет назад процессоры Ryzen первого поколения и сейчас пользуются популярностью из-за невысокой цены. Однако AMD, судя по всему, решила дать им вторую жизнь. Стало известно, что компания перевыпустит старые CPU на новом 12-нм техпроцессе (вместо 14-нм).
Речь идёт в частности о шестиядерном Ryzen 5 1600. Сообщается, что «новинка» уже появилась на рынке и стоит всего $85 (около 5300 рублей).
Таким образом процессоры первого поколения приблизились к своим «собратьям» из второго, так как построены они на той же архитектуре Zen+. Теперь старички могут поддерживать более высокую частоту и быструю память, новая архитектура также обеспечивает меньшее тепловыделение.
Впрочем преимущества вряд ли будут заметны тем, кто не собирается разгонять процессоры. Базовые частоты у Ryzen первого поколения остались прежними.