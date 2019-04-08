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Компьютеры
Сегодня 21:03

AMD перевыпустит процессоры от PlayStation 4 и Xbox One для настольных компьютеров

Новые процессоры тоже будут иметь по восемь физических ядер
В сеть «утекла» информация о новых процессорах от AMD, которые будут основаны на архитектуре, подобной Jaguar. Эта архитектура ядер используется в платформах консолей Xbox One и PlayStation 4.

Источник утечки Tum Apisak нашёл упоминания о новых процессорах в базе 3DMark. Модели представлены под названиями AMD RX-8125, RX-8120 и A9-9820. Первые два процессора — однокристальные платформы семейства Cato, ранее нигде не упоминавшегося. Возможно, семейство сформировано на основе использования в процессорах «кошачьей» архитектуры ядер, например, Jaguar.

Тактовая частота модели RX-8120 составила 1700/1796 МГц, а вот у процессора RX-8125 показала достойные 2300/2395 МГц. Оба процессора имеют по восемь физических ядер, как и чипы Xbox One и One X с аналогичными частотами.

Последний процессор A9-9820, вероятнее всего, будет предназначен для настольных систем, тогда как две вышеописанные модели являются встраиваемыми.

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