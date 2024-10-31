AMD планирует обогнать Nvidia, используя улучшенную трассировку лучей

Суть инновации AMD заключается в комбинировании процессов «денойзинга» и «суперразрешения» в одной нейронной сети. Этот новый подход направлен на создание качественных, денойзированных изображений с разрешениями, превышающими исходное качество рендера, что облегчает трассировку лучей в реальном времени.

Традиционно трассировка лучей требует обширных расчетов, что приводит к шуму на изображениях, когда количество образцов уменьшается для применения в реальном времени. Решение AMD направлено на преодоление этой проблемы путем реконструкции детализированных сцен с меньшим количеством образцов при сохранении точности.

Эта технология может открыть путь к улучшенной версии FidelityFX Super Resolution (FSR) от той же AMD, потенциально соответствующей, а может и превосходящей DLSS Nvidia. Однако пока неясно, смогут ли существующие видеокарты AMD справляться с требованиями к обработке, пишут СМИ.