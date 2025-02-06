AMD побила прогнозы прибыли, но не оправдала ожиданий в сфере ЦОДов

Опубликовано 06 февраля 2025, 03:301 мин.
AMD побила прогнозы прибыли, но не оправдала ожиданий в сфере ЦОДовЧто уронило акции
AMD отчиталась о прибыли за четвертый квартал, но не оправдала ожиданий в сфере центров обработки данных, в результате чего ее акции упали на 6% после закрытия торгов, пишут СМИ. Чипмейкер заработал 1,09 доллара на акцию, немного превысив прогноз в 1,08 доллара. Выручка составила 7,66 миллиарда долларов, что также было выше ожидаемых 7,53 миллиарда долларов.
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Однако продажи в центрах обработки данных AMD, которые являются ключевым направлением деятельности компании, составили 3,86 миллиарда долларов, не дотянув до прогноза аналитиков в 4,14 миллиарда долларов. Несмотря на это, доходы AMD от центров обработки данных выросли на 69%.
В предстоящем квартале AMD ожидает выручку в размере 7,1 миллиарда долларов при валовой марже 54%. Хотя чистая прибыль за квартал снизилась по сравнению с предыдущим годом, компания «сохраняет оптимизм» в отношении сильного роста в 2025 году.
Продажи процессоров AMD для ПК и ноутбуков выросли на 58%, в то время как доходы от игровых GPU упали на 59%.