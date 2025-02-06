AMD побила прогнозы прибыли, но не оправдала ожиданий в сфере ЦОДов

Однако продажи в центрах обработки данных AMD, которые являются ключевым направлением деятельности компании, составили 3,86 миллиарда долларов, не дотянув до прогноза аналитиков в 4,14 миллиарда долларов. Несмотря на это, доходы AMD от центров обработки данных выросли на 69%.

В предстоящем квартале AMD ожидает выручку в размере 7,1 миллиарда долларов при валовой марже 54%. Хотя чистая прибыль за квартал снизилась по сравнению с предыдущим годом, компания «сохраняет оптимизм» в отношении сильного роста в 2025 году.

Продажи процессоров AMD для ПК и ноутбуков выросли на 58%, в то время как доходы от игровых GPU упали на 59%.