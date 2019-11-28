AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров

Итак первые два места занимают именно процессоры AMD. Это Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 2600 предыдущего поколения. На третьем и четвёртом местах расположились модели уже третьего, актуального поколения — Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X. Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K. За ними следуют Ryzen 7 2700, Ryzen 7 3800X, Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 3600X.

Список Amazon.com — лишнее подтверждение тому, что Intel неуклонно теряет свои позиции на рынке CPU. Преодолеет ли она кризис — покажет время.