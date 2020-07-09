AMD поднимет цены на видеокарты вслед за NVIDIA

Во-первых, недавно в Китае прошла большая распродажа «618», что вызвало недостаток определённых моделей. Во-вторых, вырос спрос на видеокарты со стороны добытчиков криптовалюты — особенно на модели GeForce GTX 1660 Super и RTX 2060. В-третьих, снижаются объёмы производства GPU.

В частности, стали производить меньше топовых GPU NVIDIA. На складах тоже осталось немного. Поэтому какие-то модели могут даже исчезнуть из продажи на непродолжительное время.

Источники рассказали, что из моделей среднего уровня дорожает GeForce RTX 2060. Однако причина тут ещё и в переходе с графического процессора TU104 на TU106, который обходится дороже в производстве.

Что касается AMD, то повышение цен обещают Radeon RX 580 2048SP. На неё вырос спрос со стороны добытчиков криптовалюты.