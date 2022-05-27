AMD подтвердила ключевые характеристики грядущих процессоров Ryzen 7000

Сообщается, что старшая модель линейки AMD Ryzen 7000 будет иметь 16 ядер и TDP в 170 Вт. Также отмечается, что серии Ryzen 7000F без встроенного графического процессора (iGPU), вероятно, не будет. Графика RDNA2 будет стандартной для всех моделей.

В AMD также подтвердили, что серия Threadripper «никуда не денется». Это означает, что мы увидим новые процессоры Ryzen Threadripper, возможно, основанные на сокете SP6.

Кроме того, сообщается, что новые процессоры AMD будут поддерживать наборы инструкций AVX 512 VNNI и BFLOAT16 для ускорения моделей искусственного интеллекта.