AMD подтвердила «прожорливость» будущих видеокарт RDNA3

AMD заявляет, что RDNA3 как минимум на 50% более энергоэффективна, чем RDNA2. Однако, поскольку конкуренты увеличивают энергопотребление своих разработок, у компании нет иного выбора, кроме как адаптироваться.

«Производительность имеет решающее значение, но даже если наши разработки более энергоэффективны, это не означает, что вы не повышаете уровень мощности, если конкуренты делают то же самое», — отметил Сэм Наффцигер.

Уже давно ходят слухи, что NVIDIA значительно увеличивает показатели энергопотребления для своей предстоящей серии Ada Lovelace (RTX 40).

Серия видеокарт AMD Radeon 7000 должна выйти «позже в этом году».