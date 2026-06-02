AMD показала два игровых процессора дешевле $350

Ryzen 7 7700X3D — новинка для современных материнских плат AM5 (AMD обещает поддерживать эту платформу до 2029 года). У процессора 8 ядер и 16 потоков, 104 МБ общей кеш-памяти, максимальная частота — 4.5 ГГц. Он потребляет 120 Вт энергии. Цена — $329. В продаже с 16 июля.

Ryzen 7 5800X3D — это юбилейная версия к 10-летию платформы AM4. У него 8 ядер и 16 потоков, 100 МБ кеша, частота до 4.5 ГГц, энергопотребление 105 Вт. Он подходит для старых плат c AM4. Цена — $349. В продаже с 25 июня.