AMD показала первую видеокарту поколения Radeon RX 7000

Дизайн новой видеокарты выдержан в чёрной цветовой гамме, аналогично Radeon RX 6950XT. По тизерному изображению не ясно, какая именно модель показана, но понятно, что это устройство высокого класса, учитывая толщину.

Во время демонстрации генеральный директор AMD подтвердила, что Radeon 7000 в настоящее время тестируется в лабораториях AMD, и его производительность выглядит «совершенно замечательной». Она также добавила, что новая архитектура обеспечит прирост производительности на ватт на 50% по сравнению с RDNA2.

По слухам, флагманская модель новой серии AMD Radeon RX 7000 оснащена графическим процессором Navi 31 с 12 288 потоковыми процессорами и до 24 ГБ памяти GDDR6. Компания не сообщила дату запуска новой линейки, но Лиза Су заверила, что новая архитектура будет готова в конце этого года.