AMD показала первый ИИ-ускоритель Instinct MI325X с 256 ГБ памяти HBM3E

MI325X построен на той же двухчиповой архитектуре GPU, что и MI300X, имеет 19 456 потоковых процессоров и тактовую частоту до 2,10 ГГц. Он также может похвастаться пропускной способностью памяти 6 ТБ/с, что значительно больше, чем 5,3 ТБ/с у MI300X.

Хотя MI325X лидирует по объему памяти, реальное влияние на производительность остается неясным. Несмотря на больший объем памяти, MI300X еще не полностью раскрыл свой потенциал в первых результатах, возможно, из-за программных ограничений.

В эталонных тестах Nvidia H200, например, превзошла MI300X в задачах генеративного ИИ.