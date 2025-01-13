Компьютеры
Опубликовано 13 января 2025, 21:00
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AMD показала первый ИИ-ускоритель Instinct MI325X с 256 ГБ памяти HBM3E

Много, да
На выставке CES 2025 компания AMD представила ускоритель Instinct MI325X, предназначенный для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Этот GPU является первым в мире, оснащенным 256 ГБ памяти HBM3E.
AMD показала первый ИИ-ускоритель Instinct MI325X с 256 ГБ памяти HBM3E

© AMD

MI325X построен на той же двухчиповой архитектуре GPU, что и MI300X, имеет 19 456 потоковых процессоров и тактовую частоту до 2,10 ГГц. Он также может похвастаться пропускной способностью памяти 6 ТБ/с, что значительно больше, чем 5,3 ТБ/с у MI300X.

Хотя MI325X лидирует по объему памяти, реальное влияние на производительность остается неясным. Несмотря на больший объем памяти, MI300X еще не полностью раскрыл свой потенциал в первых результатах, возможно, из-за программных ограничений.

В эталонных тестах Nvidia H200, например, превзошла MI300X в задачах генеративного ИИ.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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