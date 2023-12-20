AMD покажет всю «суперкомпьютерную» мощь в Германии: «Hunter» и «Herder»Они призваны совершить прорыв в области ИИ
Сотрудничество AMD с HPC и Штутгартским университетом позволило начать производство двух передовых суперкомпьютеров: «Hunter», запланированный на 2025 год, и «Herder», экзафлопсное чудо, дебют которого намечен на 2027 год.
Эти суперкомпьютеры стоимостью 115 миллионов евро призваны переопределить возможности высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в Германии. «Hunter» оснащен корпусом HPE Cray EX4000, в котором размещены 136 узлов, соединенных HPE Slingshot. Работающий на новейших ускорителях AMD MI300A, он может похвастаться пиковой производительностью в 39 петафлопс, превзойдя своего предшественника Hawk.
APU AMD MI300A Instinct, которые сами по себе являются чудом, объединяют оптимизированный по TCO объем памяти и ядра Zen 4. Благодаря 24 ядрам Zen 4 и 48 потокам эти APU «изменят рынок экзафлопсных суперкомпьютеров».