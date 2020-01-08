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AMD пообещала догнать мощнейшие видеокарты NVIDIA
Выпустит в этом году решения с поддержкой трассировки лучей
На выставке CES 2020 компания AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen 4000, 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X, видеокарту Radeon RX 5600 XT, а также технологию динамического управления частотами процессоров SmartShift. Помимо этого компания сообщила журналистам, что готовит к выходу новые видеокарты, которые окажутся не хуже старших представителей семейства NVIDIA Turing.
Напомним, видеокарты на архитектуре Turing отличаются поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени. Эта технология позволяет реализовать в играх наиболее приближенный к реальности метод освещения.
По словам представителей AMD, компания вкладывает большие деньги в технологию трассировки лучей и создание соответствующей экосистемы. Уже в этом году будут выпущены видеокарты с аппаратной трассировкой лучей. Это будут решения на базе архитектуры RDNA 2.