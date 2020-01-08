AMD пообещала догнать мощнейшие видеокарты NVIDIA

Напомним, видеокарты на архитектуре Turing отличаются поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени. Эта технология позволяет реализовать в играх наиболее приближенный к реальности метод освещения.

По словам представителей AMD, компания вкладывает большие деньги в технологию трассировки лучей и создание соответствующей экосистемы. Уже в этом году будут выпущены видеокарты с аппаратной трассировкой лучей. Это будут решения на базе архитектуры RDNA 2.