AMD посоветовала отключить потенциально опасную функцию в процессорах Ryzen

Компания рекомендовала отключить функцию, если процессор хотят использовать для чувствительных операций.

Как поясняет издание SecurityLab, PSF использует процесс спекулятивного исполнения инструкций, когда логика процессора пытается предугадать результат загрузки и заранее начинает исполнять инструкции, стоящие в очереди. Иногда, впрочем PSF может демонстрировать неточные результаты, а значит её предсказания становятся некорректными.

В AMD признали, что теоретически функция может применяться хакерами для атак. В процессорах на архитектуре Zen 3 PSF включена по умолчанию. Впрочем, пока данных о реальных атаках такого рода нет. Поскольку отключение PSF может сказаться на производительности процессоров, её можно не трогать без необходимости.