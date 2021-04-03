Компьютеры
Сегодня в 15:34
AMD посоветовала отключить потенциально опасную функцию в процессорах Ryzen
Это PSF
AMD посоветовала пользователям отключить функцию под названием Predictive Store Forwarding (PSF) в процессорах на архитектуре Zen 3. Эта функция уязвима к атакам по сторонним каналам.
Компания рекомендовала отключить функцию, если процессор хотят использовать для чувствительных операций.
Как поясняет издание SecurityLab, PSF использует процесс спекулятивного исполнения инструкций, когда логика процессора пытается предугадать результат загрузки и заранее начинает исполнять инструкции, стоящие в очереди. Иногда, впрочем PSF может демонстрировать неточные результаты, а значит её предсказания становятся некорректными.
В AMD признали, что теоретически функция может применяться хакерами для атак. В процессорах на архитектуре Zen 3 PSF включена по умолчанию. Впрочем, пока данных о реальных атаках такого рода нет. Поскольку отключение PSF может сказаться на производительности процессоров, её можно не трогать без необходимости.