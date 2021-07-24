AMD потеснит NVIDIA RTX 3060 более дешёвой и производительной видеокартой

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AMD потеснит NVIDIA RTX 3060 более дешёвой и производительной видеокартойRadeon RX 6600 XT
В сети появилась информация о стоимости видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT, которая скоро поступит в продажу. Она окажется дешевле конкурентной NVIDIA RTX 3060, по крайней мере в период дефицита.
Как выяснили журналисты, новинка AMD будет стоить в районе 500-550 евро. В июне сообщалось, что минимальная цена на RTX 3060 составляет 640 евро.
Рекомендованная производителем цена Radeon RX 6600 XT пока неизвестна. Предполагается, что она составит 350-400 евро.
Ранее стало известно, что NVIDIA уже готовится к выпуску модели AMD, наращивая запасы GPU GA106, который лежит в основе RTX 3060. Правда, по имеющимся сведениям, AMD Radeon RX 6600 XT всё равно будет производительнее конкурента.