AMD потеснит NVIDIA RTX 3060 более дешёвой и производительной видеокартой

Как выяснили журналисты, новинка AMD будет стоить в районе 500-550 евро. В июне сообщалось, что минимальная цена на RTX 3060 составляет 640 евро.

Рекомендованная производителем цена Radeon RX 6600 XT пока неизвестна. Предполагается, что она составит 350-400 евро.

Ранее стало известно, что NVIDIA уже готовится к выпуску модели AMD, наращивая запасы GPU GA106, который лежит в основе RTX 3060. Правда, по имеющимся сведениям, AMD Radeon RX 6600 XT всё равно будет производительнее конкурента.