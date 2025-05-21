AMD представила бюджетную Radeon RX 9060 XT от 299 долларов

AMD представила бюджетную Radeon RX 9060 XT от 299 долларовДля конкуренции с RTX 5060
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Сегодня AMD представила первый графический процессор серии RX 9060 — Radeon RX 9060 XT, основанный на архитектуре RDNA 4 и построенный на 4-нм техпроцессе TSMC. Чип Navi 44, используемый в этой модели, имеет 32 вычислительных блока (2048 ядер), 32 ускорителя трассировки лучей и 64 ИИ-ускорителя, что делает его ориентированным на массовый сегмент с хорошим соотношением цена/производительность. RX 9060 XT выходит в двух конфигурациях — с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 (20 Гбит/с) на 128-битной шине.
Карта отличается высоким буст-частотным порогом до 3.13 ГГц (возможны кастомные модели до 3.3 ГГц) и энергопотреблением от 150 до 182 Вт, в зависимости от объёма памяти. Поддерживаются интерфейсы PCIe 5.0×16, DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. AMD сохранила 8-ГБ версию, несмотря на негативный опыт NVIDIA с аналогичными решениями, и предлагает все преимущества FSR 4 на новой архитектуре.
По производительности RX 9060 XT с 16 ГБ памяти обходит GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на 6%, а по соотношению цена/производительность превосходит её на 15%.
Рекомендованная цена 8-ГБ версии составляет $ 299, а 16-ГБ — $ 349.