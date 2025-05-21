AMD представила бюджетную Radeon RX 9060 XT от 299 долларов

Карта отличается высоким буст-частотным порогом до 3.13 ГГц (возможны кастомные модели до 3.3 ГГц) и энергопотреблением от 150 до 182 Вт, в зависимости от объёма памяти. Поддерживаются интерфейсы PCIe 5.0×16, DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. AMD сохранила 8-ГБ версию, несмотря на негативный опыт NVIDIA с аналогичными решениями, и предлагает все преимущества FSR 4 на новой архитектуре.

По производительности RX 9060 XT с 16 ГБ памяти обходит GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на 6%, а по соотношению цена/производительность превосходит её на 15%.

Рекомендованная цена 8-ГБ версии составляет $ 299, а 16-ГБ — $ 349.