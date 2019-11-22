Компьютеры
Сегодня 17:52
AMD представила игровой процессор для бюджетных компьютеров
Его можно разогнать
Компания AMD выпустила недорогой настольный процессор Athlon 3000G со встроенной графикой Radeon Vega 3. Он предназначен для сборок начального уровня, но вполне способен «тянуть» игры.
Athlon 3000G подходит для сокета AM4. Процессор имеет два ядра и четыре потока, его тактовая частота достигает 3,5 ГГц. Чипсет изготовлен по 14-нм техпроцессу на базе микроархитектуры Zen. TDP процессора равно всего 35 Вт. Поддерживает память DDR4-2667. Что касается интегрированной графики, то она имеет три вычислительных блока CU и 192 потоковых процессора. Частота видеоядра составляет 1100 МГц.
Что интересно, Athlon 3000G поддерживает возможность разгона.
Продажи новинки начнутся уже скоро. Стоить она будет каких-то $49 (около 3123 рублей).