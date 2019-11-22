AMD представила игровой процессор для бюджетных компьютеров

Athlon 3000G подходит для сокета AM4. Процессор имеет два ядра и четыре потока, его тактовая частота достигает 3,5 ГГц. Чипсет изготовлен по 14-нм техпроцессу на базе микроархитектуры Zen. TDP процессора равно всего 35 Вт. Поддерживает память DDR4-2667. Что касается интегрированной графики, то она имеет три вычислительных блока CU и 192 потоковых процессора. Частота видеоядра составляет 1100 МГц.

Что интересно, Athlon 3000G поддерживает возможность разгона.

Продажи новинки начнутся уже скоро. Стоить она будет каких-то $49 (около 3123 рублей).