AMD представила новые доступные процессоры Ryzen для настольных компьютеров

Об этих процессорах мы уже писали, но тогда располагали лишь утечками. Теперь компания рассказала о новинках официально. Новые модели называются Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х. Это процессоры начального уровня, но вполне могут подойти и для игр.

Модели построены на архитектуре Zen 2. Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х имеют четыре ядра и восемь потоков. Отличаются они друг от друга частотой: первый работает на 3,6/3,9 ГГц (базовая/в разгоне), а второй — на 3,8/4,3 ГГц. Показатель TDP у процессоров одинаковый — 65 Вт.

Тесты лаборатории AMD показали, что Ryzen 3 3100 быстрее Intel Core i3-9100 в играх на 20%.

А теперь о главном — о ценах. Ryzen 3 3100 оценён в $99 (около 7,6 тысячи рублей), а Ryzen 3 3300X — в $120 (примерно 9,2 тысячи рублей).