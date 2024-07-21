AMD представила новые процессоры Ryzen, которые якобы превосходят Apple

Анонсированные на недавнем мероприятии в Лос-Анджелесе, процессоры AMD Ryzen AI, как утверждается, превзойдут решения в MacBook Air в многозадачности, обработке изображений, 3D-рендеринге и играх, а также превысят производительность Apple M3 Pro на 15% в бенчмарках Cinebench.

Новые чипы оснащены архитектурой Zen 5, которая обещает 16-процентный прирост количества инструкций за такт и улучшенную графическую производительность благодаря RDNA 3.5.

Интегрированная графика AMD, как утверждается, превосходит по производительности некоторые решения Qualcomm и Intel, а также поддерживает AAA-игры в Full HD. Кроме того, компания утверждает, что ее блок нейронной обработки (NPU) выполняет 50 триллионов операций с плавающей запятой в секунду.