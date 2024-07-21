Компьютеры
Опубликовано 21 июля 2024, 06:00
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AMD представила новые процессоры Ryzen, которые якобы превосходят Apple

Но нужно доказать это на практике
AMD представила Strix Point Ryzen AI, построенные на архитектуре Zen 5, которые могут похвастаться значительным ростом производительности и бросить прямой вызов MacBook, пишут СМИ со ссылкой на выступление компании.
AMD представила новые процессоры Ryzen, которые якобы превосходят Apple

© Paul Sakuma / AMD

Анонсированные на недавнем мероприятии в Лос-Анджелесе, процессоры AMD Ryzen AI, как утверждается, превзойдут решения в MacBook Air в многозадачности, обработке изображений, 3D-рендеринге и играх, а также превысят производительность Apple M3 Pro на 15% в бенчмарках Cinebench.

Новые чипы оснащены архитектурой Zen 5, которая обещает 16-процентный прирост количества инструкций за такт и улучшенную графическую производительность благодаря RDNA 3.5.

Интегрированная графика AMD, как утверждается, превосходит по производительности некоторые решения Qualcomm и Intel, а также поддерживает AAA-игры в Full HD. Кроме того, компания утверждает, что ее блок нейронной обработки (NPU) выполняет 50 триллионов операций с плавающей запятой в секунду.