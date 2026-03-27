AMD представила процессор с рекордным объемом кэш-памяти Ryzen 9 9950X3D2

Опубликовано 27 марта 2026, 15:531 мин.
AMD представила процессор с рекордным объемом кэш-памяти Ryzen 9 9950X3D2Стоить будем соответственно
AMD анонсировала на днях флагманский процессор Ryzen 9 9950X3D2. От конкурентов он отличается огромный объемом кэш-памяти, который достигает 208 МБ.
© AMD
В основе новинки лежит 16-ядерный чип с 32 потоками обработки данных, как и у предыдущей модели 9950X3D. Однако инженеры установили дополнительные кристаллы кэш-памяти на оба вычислительных блока процессора, а не только на один.
Платить за производительность придется энергопотреблением. Новый процессор потребляет до 200 ватт. Поэтому чип рассчитан скорее на энтузиастов и тех, кто собирает максимально мощный игровой ПК.
Старт продаж намечен на 22 апреля. Цены производитель пока не объявил, но решение явно не бюджетное.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
