AMD представила процессор с рекордным объемом кэш-памяти Ryzen 9 9950X3D2

В основе новинки лежит 16-ядерный чип с 32 потоками обработки данных, как и у предыдущей модели 9950X3D. Однако инженеры установили дополнительные кристаллы кэш-памяти на оба вычислительных блока процессора, а не только на один.

Платить за производительность придется энергопотреблением. Новый процессор потребляет до 200 ватт. Поэтому чип рассчитан скорее на энтузиастов и тех, кто собирает максимально мощный игровой ПК.

Старт продаж намечен на 22 апреля. Цены производитель пока не объявил, но решение явно не бюджетное.