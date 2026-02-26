AMD представила процессоры EPYC 8005 для телеком-рынка

Серия 8005 рассчитана на серверы с одним процессором. Основной упор сделан на соотношение производительности, энергопотребления и цены. Процессоры построены на архитектуре Zen 5. По данным AMD, в линейке будут модели до 84 ядер с энергопотреблением до 225 Вт. Подробные характеристики пока не раскрыты.

Для сетей 5G улучшена обработка данных: добавлены оптимизации, ускоряющие декодирование сигнала и повышающие скорость передачи. При этом сохраняется стабильность работы.

Ожидается, что процессоры EPYC 8005 поступят в продажу в ближайшие месяцы.