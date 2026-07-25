Глава AMD Лиза Су назвала Helios «самой производительной системой такого класса в отрасли». Она уже, мол, привлекла крупных заказчиков, включая Microsoft, OpenAI, Oracle и Anthropic.

Пока на рынке доминирует Nvidia со своими решениями Vera Rubin и Grace Blackwell. Теперь AMD намерена составить конкуренцию. Первые поставки новой системы начнутся до конца этого года.

Кроме того, AMD представила новый процессор Venice-X, который выйдет в 2027 году и также ориентирован на «ресурсоёмкие задачи в дата центрах».