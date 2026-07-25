Опубликовано 25 июля 2026, 16:151 мин.
AMD представила прямого конкурента ИИ-серверных Nvidia — систему HeliosНа что она способна
На конференции в Сан-Франциско AMD анонсировала новую мощную систему для центров обработки данных под названием Helios. Это набор из множества процессоров, объединённых в один блок, который используется для обучения и запуска сложных ИИ-моделей.
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Глава AMD Лиза Су назвала Helios «самой производительной системой такого класса в отрасли». Она уже, мол, привлекла крупных заказчиков, включая Microsoft, OpenAI, Oracle и Anthropic.
Пока на рынке доминирует Nvidia со своими решениями Vera Rubin и Grace Blackwell. Теперь AMD намерена составить конкуренцию. Первые поставки новой системы начнутся до конца этого года.
Кроме того, AMD представила новый процессор Venice-X, который выйдет в 2027 году и также ориентирован на «ресурсоёмкие задачи в дата центрах».