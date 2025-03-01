AMD представила серию видеокарт RX 9070. Доступно

Опубликовано 01 марта 2025, 03:451 мин.
AMD представила серию видеокарт RX 9070. ДоступноДоступные графические процессоры нового поколения
AMD представила серию видеокарт RX 9070. AMD официально анонсировала серию Radeon RX 9070, свои новейшие видеокарты для ПК с улучшенной трассировкой лучей, ИИ и повышенной энергоэффективностью. Эти графические процессоры — ответ на серию RTX 50хх, которая подверглась критике за ограниченную доступность и плохую производительность на старте.
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Чтобы избежать подобных проблем, AMD создала запасы и оптимизировала свои драйверы перед запуском, обеспечив лучшую доступность и большее количество игр с поддержкой FSR4, новейшей технологии AMD для повышения качества и генерации кадров.
Модель RX 9070 XT оснащена 4096 ядрами, 64 блоками трассировки лучей и 129 ИИ-ускорителями, а также 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Стандартная модель RX 9070 имеет чуть меньше ядер и ускорителей, но сохраняет те же характеристики памяти. Энергопотребление варьируется от 220 Вт для базовой модели до 304 Вт для варианта XT.
Дата начала продаж — 6 марта, а цены установлены на уровне $599 за RX 9070 XT и $549 за RX 9070.