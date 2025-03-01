Компьютеры
Опубликовано 01 марта 2025, 03:45
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AMD представила серию видеокарт RX 9070. Доступно

Доступные графические процессоры нового поколения
AMD представила серию видеокарт RX 9070. AMD официально анонсировала серию Radeon RX 9070, свои новейшие видеокарты для ПК с улучшенной трассировкой лучей, ИИ и повышенной энергоэффективностью. Эти графические процессоры — ответ на серию RTX 50хх, которая подверглась критике за ограниченную доступность и плохую производительность на старте.
AMD представила серию видеокарт RX 9070. Доступно

© AMD

Чтобы избежать подобных проблем, AMD создала запасы и оптимизировала свои драйверы перед запуском, обеспечив лучшую доступность и большее количество игр с поддержкой FSR4, новейшей технологии AMD для повышения качества и генерации кадров.

Модель RX 9070 XT оснащена 4096 ядрами, 64 блоками трассировки лучей и 129 ИИ-ускорителями, а также 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Стандартная модель RX 9070 имеет чуть меньше ядер и ускорителей, но сохраняет те же характеристики памяти. Энергопотребление варьируется от 220 Вт для базовой модели до 304 Вт для варианта XT.

Дата начала продаж — 6 марта, а цены установлены на уровне $599 за RX 9070 XT и $549 за RX 9070.

Источник:VideoCardz
Автор:Максим Многословный
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