AMD представила серию видеокарт RX 9070. Доступно

Чтобы избежать подобных проблем, AMD создала запасы и оптимизировала свои драйверы перед запуском, обеспечив лучшую доступность и большее количество игр с поддержкой FSR4, новейшей технологии AMD для повышения качества и генерации кадров.

Модель RX 9070 XT оснащена 4096 ядрами, 64 блоками трассировки лучей и 129 ИИ-ускорителями, а также 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Стандартная модель RX 9070 имеет чуть меньше ядер и ускорителей, но сохраняет те же характеристики памяти. Энергопотребление варьируется от 220 Вт для базовой модели до 304 Вт для варианта XT.

Дата начала продаж — 6 марта, а цены установлены на уровне $599 за RX 9070 XT и $549 за RX 9070.