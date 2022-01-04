AMD представила свою самую дешёвую видеокарту

Новинка оценена в $199, это на $179 меньше, чем стоимость предыдущей самой дешёвой видеокарты RDNA 2. Это была RX 6600 XT за $379.

Новая Radeon RX 6500 XT предназначена для владельцев старых видеокарт (таких как GTX 1650 или RX 570), которые хотят обновиться. Они получат такие современные функции, как FidelityFX Super Resolution и общий прирост производительности.

Видеокарта RX 6500 XT получила 16 вычислительных блоков, 4 ГБ памяти GDDR6, частоту 2,610 МГц и boost-частоту 2,815 МГц. Будет потреблять 107 Вт.

Кроме того, графический процессор RX 6500 XT впервые использует 6-нм техпроцесс.