AMD прекратила поддержку некоторых видеокарт Radeon

В официальном заявлении компания AMD подтвердила, что выводит из эксплуатации большое количество своих видеокарт. Модели Radeon Fury, Radeon 300 и Radeon 200 больше не будут поддерживаться, начиная с драйвера Adrenalin 21.6.1. Все эти видеокарты признали устаревшими. AMD не пояснила, будет ли выпускать патчи безопасности для этих продуктов в будущем.

Стоит отметить, что видеокарты серии Radeon 200 были выпущены в 2013 году. Наиболее молодой серией из тех, что перестали получать поддержку, стала Radeon Fury, дебютировавшая в 2015 году.