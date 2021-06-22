AMD прекратила поддержку некоторых видеокарт Radeon

Компьютеры
Сегодня в 17:31
AMD прекратила поддержку некоторых видеокарт RadeonДаже не очень старых
Пользователи видеокарт AMD серий Radeon 200, 300 и Fury обнаружили, что не могут скачать последние драйвера 21.6.1 для них.
В официальном заявлении компания AMD подтвердила, что выводит из эксплуатации большое количество своих видеокарт. Модели Radeon Fury, Radeon 300 и Radeon 200 больше не будут поддерживаться, начиная с драйвера Adrenalin 21.6.1. Все эти видеокарты признали устаревшими. AMD не пояснила, будет ли выпускать патчи безопасности для этих продуктов в будущем.
Стоит отметить, что видеокарты серии Radeon 200 были выпущены в 2013 году. Наиболее молодой серией из тех, что перестали получать поддержку, стала Radeon Fury, дебютировавшая в 2015 году.