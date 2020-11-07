AMD прекратила производство видеокарт актуального поколения RX 5000

Слухи об этом появлялись и ранее. Однако производитель говорил, что видеокарты будут производиться, пока на них есть спрос. Неясно, что сейчас со спросом, но источник сообщает, что всю линейку снимают с производства.

Речь идёт о моделях Radeon RX 5700 XT, RX 5700 и RX 5500 XT и Radeon RX 5600 XT. Ранее AMD уже перестала производить Radeon RX 580 на 8 ГБ и RX 590 с тем же объёмом памяти.

Зато скоро начнутся продажи новейших видеокарт линейки Radeon RX 6000. 18 ноября в магазины поступят модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800, а 8 декабря — Radeon RX 6900 XT.