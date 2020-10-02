AMD прекратила выпуск старшей видеокарты Radeon RX 5700

Отмечается, что Radeon RX 5700 продолжат выпускать лишь по спецзаказам. RX 5700 XT же будут производить лишь до первого квартала 2021 года.

Журналисты предполагают, что AMD решилась на этот шаг потому, что готовится представить новые видеокарты. Ранее появлялась информация, что 28 октября состоится анонс нового поколения видеокарт Radeon — серии Radeon RX 6000.

Недавно в сети также опубликовали некоторые характеристики новых моделей Navi 21, Navi 22 и Navi 23. Первой видеокарте напророчили 80 вычислительных блоков, второй — 40, а третьей — 32. Тактовые частоты GPU колеблются в пределах от 2 ГГц до 2,5 ГГц.