AMD привезла в Россию процессор для домашних компьютеров за 300 000 рублей

Новинку можно найти в сети компьютерных магазинов «Регард». Там она оценена в 316 980 рублей. Предлагается BOX-версия, однако без кулера в комплекте.

Ryzen Threadripper 3990X называют самым дорогим потребительским продуктом в истории компании AMD. Напомним, данный процессор имеет 64 ядра и 128 потоков. Его базовая частота равна 2,9 ГГц, максимальная — 4,3 ГГц. Объём кэш-памяти первого уровня составляет 4 МБ, второго — 32 МБ, третьего — 256 МБ. Сама AMD позиционирует Ryzen Threadripper 3990X как «один процессор для рендеринга всего».