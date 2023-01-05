AMD признала перегрев видеокарт Radeon RX 7900 XTX

AMD признала перегрев видеокарт Radeon RX 7900 XTXЕще не уровень GeForce RTX 4090, но тоже неприятно
После выхода видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX появилось несколько отзывов пользователей, где утверждалось, что видокарта страдает от проблем с производительностью из-за перегрева. Теперь AMD признала, что некоторые Radeon RX 7900 XTX действительно пострадали из-за производственного брака.
Фото: AMD
Пользователи сообщали о температурах до 115 градусов по Цельсию. Они также рассказывали, что карты перегреваются при выполнении даже не требовательных к большим мощностям рабочих нагрузках.
"Мы работаем над определением причины неожиданного ограничения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX", - говорится в заявлении AMD. "На основании наших наблюдений мы считаем, что проблема связана с тепловым решением, используемым в эталонном дизайне AMD, и имеет место в ограниченном количестве проданных карт. Мы работаем над решением этой проблемы для затронутых карт. Клиентам, столкнувшимся с этим неожиданным ограничением, следует обратиться в службу поддержки AMD".