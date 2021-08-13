AMD продала рекордное за 15 лет количество процессоров

Это следует из аналитического отчёта Mercury Research. Авторы учитывали только процессоры потребительского сегмента, не включая модели для использования в серверах и дата-центрах.

Согласно данным аналитиков, доля AMD выросла на 0,8% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. В годовом выражении рост составил 7,3%.

Если же оценить весь рынок x86 процессоров, уже учитывая чипы для предприятий, доля AMD составляет 15,8%. Если говорить только о серверных процессорах, то у компании показатель составляет 11,6%.

Недавно стало известно, самыми продаваемыми процессорами AMD в немецком магазине Mindfactory стали Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G.