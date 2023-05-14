Компьютеры
17:02, 14 мая 2023
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AMD продолжает напирать на Intel: она заняла уже более трети рынка процессоров

Однако год еще не подошел к концу

Последние данные Mercury Research свидетельствуют о том, что AMD, выдающийся игрок на рынке процессоров, добился значительного увеличения доли рынка по сравнению со своим главным конкурентом – Intel.

За последний год доля рынка AMD увеличилась с 27,7% до 34,6%, в то время как доля Intel снизилась с 72,3% до 65,4%. Эти цифры охватывают все типы процессоров, хотя остается неясным, включают ли эти данные чипы AMD для игровых консолей, таких как Xbox и PlayStation.

На рынке серверных процессоров AMD также демонстрирует рост, ее доля рынка увеличилась с 11,6 до 18 процентов. Однако Intel по-прежнему доминирует в этом секторе с долей 82%.

Несмотря на успехи AMD, предстоящий в конце этого года запуск конкурентных продуктов Intel может повлиять на динамику рынка.

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