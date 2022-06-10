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AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

Как для CPU, так и для GPU
AMD опубликовала график выпуска новых архитектур центральных и графических процессоров на следующие несколько лет.
AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

Известно, что новая серия процессоров Ryzen 7000 будет основана на архитектуре Zen 4. Она обещает улучшение однопоточной производительности более чем на 15% и прирост IPC на 8-10%. Процессоры также станут энергоэффективнее. Первые настольные и серверные процессоры, изготовленные по 5-нанометровому техпроцессу на архитектуре Zen4, должны будут появиться в конце этого года.

AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

Чипы для ноутбуков же будут производиться на 4-нанометровой технологии TSMC.

AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

Что касается Zen 5, то она описывается как «совершенно новая микроархитектура», но подробностей об этом мало. Компания сообщила, что процессоры с ней будут производиться как по 4-нм, так и по 3-нм техпроцессу. Первые чипы Zen 5 ожидаются в 2024 году.

Следующая крупная архитектура графических процессоров, RDNA 3, будет изготовлена по 5-нм техпроцессу и станет первой, в которой будет использоваться чиплетный дизайн.

Источник:GSMArena
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