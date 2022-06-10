AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

Что касается Zen 5, то она описывается как «совершенно новая микроархитектура», но подробностей об этом мало. Компания сообщила, что процессоры с ней будут производиться как по 4-нм, так и по 3-нм техпроцессу. Первые чипы Zen 5 ожидаются в 2024 году.

Следующая крупная архитектура графических процессоров, RDNA 3, будет изготовлена по 5-нм техпроцессу и станет первой, в которой будет использоваться чиплетный дизайн.