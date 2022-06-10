AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологий

AMD раскрыла график выхода новых процессорных технологийКак для CPU, так и для GPU
Известно, что новая серия процессоров Ryzen 7000 будет основана на архитектуре Zen 4. Она обещает улучшение однопоточной производительности более чем на 15% и прирост IPC на 8-10%. Процессоры также станут энергоэффективнее. Первые настольные и серверные процессоры, изготовленные по 5-нанометровому техпроцессу на архитектуре Zen4, должны будут появиться в конце этого года.
Чипы для ноутбуков же будут производиться на 4-нанометровой технологии TSMC.
Что касается Zen 5, то она описывается как «совершенно новая микроархитектура», но подробностей об этом мало. Компания сообщила, что процессоры с ней будут производиться как по 4-нм, так и по 3-нм техпроцессу. Первые чипы Zen 5 ожидаются в 2024 году.
Следующая крупная архитектура графических процессоров, RDNA 3, будет изготовлена по 5-нм техпроцессу и станет первой, в которой будет использоваться чиплетный дизайн.