AMD раскрыла секрет дешевизны своих процессоров

Компания отметила, что снизить затраты позволяют несколько вещей. Во-первых, можно выпускать по передовой 7-нм технологии только те компоненты, которые значительно выигрывают в скорости работы от этого. А вот остальные можно создавать по старому техпроцессу. Во-вторых, можно располагать на одном чиплете по восемь ядер CPU.

Так, например, процессор Ryzen 7 3700X с одним чиплетом Matisse в монолитном варианте стоил бы на 50% дороже. А Ryzen 9 3950X — на 125% дороже.

AMD утверждает, что использует такой подход и для серверных, и для настольных процессоров. Это позволяет ей держать стоимость продуктов низкой, чтобы конкурировать с Intel.