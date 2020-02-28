Компьютеры
Сегодня 19:16
AMD раскрыла секрет дешевизны своих процессоров
Настольных в том числе
На мероприятии ISSCC 2020 AMD раскрыла секрет дешевизны своих процессоров. Компания рассказала о том, как чиплеты, то есть комбинированные чипы с разнородными кристаллами, выполненными по разным техпроцессам, помогают экономить средства.
Компания отметила, что снизить затраты позволяют несколько вещей. Во-первых, можно выпускать по передовой 7-нм технологии только те компоненты, которые значительно выигрывают в скорости работы от этого. А вот остальные можно создавать по старому техпроцессу. Во-вторых, можно располагать на одном чиплете по восемь ядер CPU.
Так, например, процессор Ryzen 7 3700X с одним чиплетом Matisse в монолитном варианте стоил бы на 50% дороже. А Ryzen 9 3950X — на 125% дороже.
AMD утверждает, что использует такой подход и для серверных, и для настольных процессоров. Это позволяет ей держать стоимость продуктов низкой, чтобы конкурировать с Intel.