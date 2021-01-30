AMD рассказала, как долго продлится дефицит видеокарт и процессоров

Лиза Су отвечала на вопросы инвесторов. Она заявила, что общий спрос превысил запланированный. Глава AMD также признала, что, и нехватка CPU и GPU в первую очередь скажется на игровом оборудовании и начальном сегменте рынка ПК. Дефицит будет продолжаться до тех пор, пока производство не возобновится на полную мощность. Это может продлиться до второго полугодия 2021 года.

По всему видимому, дефицит сильнее всего затронет консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S. Также ситуация складывается не самым удачным способом для новых процессоров Ryzen 5000, видеокарт Radeon RX 6000. Кроме того, существуют дефицит памяти GDDR6.