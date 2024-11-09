AMD резко увеличила влияние на рынке чипов для настольных ПК

Многие заказчики, очевидно, примкнули к AMD, а Intel обвинили в сознательной продаже дефектных процессоров с последовавшим коллективным иском. На фоне этого у AMD дела пошли в гору: согласно данным аналитической компании Mercury Research, компания в третьем квартале 2024 года увеличила свою долю на рынке десктопных процессоров на 5,7%, до 28,7%.

Это на 9,5% процентных пунктов больше год к году: в 2023 году AMD контролировала 19,2% рынка. Вместе с тем чистая выручка AMD выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

На 2% увеличилась доля AMD и в сегменте процессоров для ноутбуков — до 22,3%. Серверный сегмент оказался с минимально низкими показателями: доля компании выросла всего на 0,1%, до 24,2%.