AMD Ryzen 9 7950X 3D V-Cache оказался быстрее, чем Intel Core i9-13900K

Модель AMD Ryzen 9 7950X3D оснащена 16 ядрами. Этот процессор будет иметь такие же высокие тактовые частоты, что и 7950X, но кэш-память будет на 64 МБ больше, а TDP по умолчанию будет снижена до 120 Вт.

7950X3D набрал 2271 балл в одноядерном и 24727 баллов в многоядерном тесте Geekbench. Core i9-13900K. По одноядерному результату это лучше, чем у Intel Core i9-13900K.