AMD Ryzen 9000X3D V-Cache спрогнозировали выход в январе 2025 года

Ожидается, что эти процессоры, оснащенные технологией AMD 3D V-Cache, смогут «искупить» неудачный запуск компании, обеспечив «высочайшую игровую производительность». В то время как первые слухи предполагали выпуск процессоров к концу 2024 года, последние утечки указывают на более вероятный запуск в январе 2025 года, что совпадает с выставкой CES в Лас-Вегасе.

Это ознаменует шестимесячный разрыв между стандартными моделями Ryzen 9000 и вариантами X3D, как и в случае с предыдущими релизами. Ожидается, что в линейку войдут Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D, хотя конкретные детали остаются скудными.

AMD намекнула на «крутые отличия» для моделей X3D, но никаких серьезных архитектурных изменений, помимо ядра Zen 5, не ожидается.