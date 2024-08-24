AMD Ryzen 9000X3D V-Cache спрогнозировали выход в январе 2025 года

Опубликовано 24 августа 2024, 17:15
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AMD Ryzen 9000X3D V-Cache спрогнозировали выход в январе 2025 годаНа фоне неоднозначного восприятия запуска “оригинала”
Запуск серии AMD Ryzen 9000 оставил многих людей недовольными, но надежда может появиться благодаря грядущим моделям Ryzen 9000X3D V-Cache, пишет Forbes.
Ожидается, что эти процессоры, оснащенные технологией AMD 3D V-Cache, смогут «искупить» неудачный запуск компании, обеспечив «высочайшую игровую производительность». В то время как первые слухи предполагали выпуск процессоров к концу 2024 года, последние утечки указывают на более вероятный запуск в январе 2025 года, что совпадает с выставкой CES в Лас-Вегасе.
Это ознаменует шестимесячный разрыв между стандартными моделями Ryzen 9000 и вариантами X3D, как и в случае с предыдущими релизами. Ожидается, что в линейку войдут Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D, хотя конкретные детали остаются скудными.
AMD намекнула на «крутые отличия» для моделей X3D, но никаких серьезных архитектурных изменений, помимо ядра Zen 5, не ожидается.