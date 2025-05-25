AMD считает, что большинству геймеров хватает и 8 ГБ видеопамяти

Опубликовано 25 мая 2025, 04:301 мин.
AMD считает, что большинству геймеров хватает и 8 ГБ видеопамятиСогласны?
После выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT, которая выпускается в вариантах с 8 и 16 ГБ видеопамяти и критики в адрес компании, представитель AMD Фрэнк Азор заявил, что большинству игроков достаточно 8 ГБ. По его словам, большинство всё ещё играет в разрешении 1080p и в популярные киберспортивные игры, которым не нужно много памяти. Он добавил, что если кому-то нужно больше — есть и версия на 16 ГБ.
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Однако даже это заявление вызвало споры. В современных играх, таких как Indiana Jones and the Great Circle, уже не хватает 8 ГБ видеопамяти даже при средних настройках и Full HD.
Также есть опасения, что из-за одинакового названия моделей с разным объёмом памяти пользователи могут не знать, какую именно версию они покупают.
Если вы хотите играть в новые игры на высоких настройках и не менять видеокарту через год, лучше выбирать модели с 12−16 ГБ VRAM, советуют эксперты.