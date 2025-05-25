AMD считает, что большинству геймеров хватает и 8 ГБ видеопамяти

Однако даже это заявление вызвало споры. В современных играх, таких как Indiana Jones and the Great Circle, уже не хватает 8 ГБ видеопамяти даже при средних настройках и Full HD.

Также есть опасения, что из-за одинакового названия моделей с разным объёмом памяти пользователи могут не знать, какую именно версию они покупают.

Если вы хотите играть в новые игры на высоких настройках и не менять видеокарту через год, лучше выбирать модели с 12−16 ГБ VRAM, советуют эксперты.