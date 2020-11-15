AMD считает температуру 95°C нормальной для флагманских процессоров

Ранее в СМИ сообщали, что при полной нагрузке процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X могут нагреваться до 90 градусов по Цельсию, а Ryzen 5 5600X — и вовсе до 95°C.

Хэллок утверждает, что в AMD учитывали этот момент. Поэтому модели Ryzen 5000 рассчитаны даже на работу при большей температуре. Хэллок заявил, что процессоры работают точно так, как было задумано, и выдают ожидаемую производительность.

Топ-менеджер также отметил, что нет ничего страшного и в высоком напряжении CPU. Для Ryzen 5000 1,5 В и выше — норма.