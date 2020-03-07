AMD сделает новые видеокарты менее шумными

Речь идёт о следующем поколении Radeon RX. В сети также опубликовали изображение, на котором можно разглядеть часть новой видеокарты. В частности, видно два вентилятора.

Это ещё одно свидетельство того, что AMD, похоже, отказалась от турбинных охладителей, которые хоть и эффективнее обычных вентиляторов, но более шумные (преимущество «турбин» заключается в том, что они выбрасывают горячий воздух за пределы системного блока).

Напомним, новые видеокарты AMD должны выйти к концу года, и стоимость их, по слухам, составит $1000.