AMD случайно подтвердила существование Radeon RX 8600 и RX 8800

ROCm, программный стек, ориентированный на ИИ, разрабатывается «открытым» образом, что делает его обновления источником утечек. Один из пользователей X (бывший Twitter) заметил патч, в котором также упоминается поддержка FP8, что уже есть в графических процессорах Nvidia — Ada и Hopper, повышает точность в задачах ИИ. Что позволяет предположить, новые видеокарты ещё больше сделают акцент на ИИ.

Что касается игр, то, судя по утечкам, RX 8800 XT может соперничать с RTX 4080 в таких областях, как трассировка лучей, ещё и с улучшенной производительностью по сравнению с прошлым поколением AMD. По предположениям, цена топовой модели составит около 500 долларов.

С приближением выставки CES 2025 ожидается, что AMD официально анонсирует эти видеокарты именно там, наряду с Nvidia, которая покажет серию RTX 5000.