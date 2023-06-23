AMD смогла уместить свой новейший графический процессор в меньший форм-фактор

AMD смогла уместить свой новейший графический процессор в меньший форм-факторИнсайдерская информация
Ожидается, что осенью этого года AMD представит видеокарты серии Radeon RX 7800, которые, возможно, будут оснащены графическим процессором Navi 32. По данным YouTube-канала Moore's Law is Dead, AMD также разработала компактную версию флагманского графического процессора Navi 31, который используется в Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.
На представленной фотографии графический процессор содержит шесть кристаллов MCD с кэш-памятью и контроллерами памяти, аналогично стандартной версии Navi 31. Однако компактная версия на фото имеет только четыре активных кристалла MCD.
Сам чип имеет размеры 40 × 40 мм (общая площадь 1600 мм2), в то время как стандартный Navi 31 имеет размеры 55 × 47,5 мм (общая площадь 2612,5 мм2). Как утверждается, компактный Navi 31 поддерживает 256-битную шину памяти, что позволяет создавать конфигурации с 4, 8, 16 и 32 ГБ памяти. Предыдущие утечки информации указывали на то, что карта будет оснащена 16 ГБ памяти.
По данным Moore's Law is Dead, AMD разослала образцы компактной Navi 31 производителям видеокарт, чтобы они могли подготовиться к предстоящему запуску. Предполагается, что Radeon RX 7800 XT высшего класса получит урезанную компактную Navi 31, в то время как стандартная Radeon RX 7800 и другие модели среднего класса могут получить Navi 32 в различных конфигурациях. Также предполагается, что компактная версия Navi 31 может быть использована в ноутбуках.