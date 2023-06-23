AMD смогла уместить свой новейший графический процессор в меньший форм-фактор

На представленной фотографии графический процессор содержит шесть кристаллов MCD с кэш-памятью и контроллерами памяти, аналогично стандартной версии Navi 31. Однако компактная версия на фото имеет только четыре активных кристалла MCD.

Сам чип имеет размеры 40 × 40 мм (общая площадь 1600 мм2), в то время как стандартный Navi 31 имеет размеры 55 × 47,5 мм (общая площадь 2612,5 мм2). Как утверждается, компактный Navi 31 поддерживает 256-битную шину памяти, что позволяет создавать конфигурации с 4, 8, 16 и 32 ГБ памяти. Предыдущие утечки информации указывали на то, что карта будет оснащена 16 ГБ памяти.