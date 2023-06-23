Компьютеры
21:59, 23 июня 2023
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AMD смогла уместить свой новейший графический процессор в меньший форм-фактор

Инсайдерская информация

Ожидается, что осенью этого года AMD представит видеокарты серии Radeon RX 7800, которые, возможно, будут оснащены графическим процессором Navi 32. По данным YouTube-канала Moore's Law is Dead, AMD также разработала компактную версию флагманского графического процессора Navi 31, который используется в Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

На представленной фотографии графический процессор содержит шесть кристаллов MCD с кэш-памятью и контроллерами памяти, аналогично стандартной версии Navi 31. Однако компактная версия на фото имеет только четыре активных кристалла MCD.

Сам чип имеет размеры 40 × 40 мм (общая площадь 1600 мм2), в то время как стандартный Navi 31 имеет размеры 55 × 47,5 мм (общая площадь 2612,5 мм2). Как утверждается, компактный Navi 31 поддерживает 256-битную шину памяти, что позволяет создавать конфигурации с 4, 8, 16 и 32 ГБ памяти. Предыдущие утечки информации указывали на то, что карта будет оснащена 16 ГБ памяти.

AMD смогла уместить свой новейший графический процессор в меньший форм-фактор
Moore’s Law is Dead / Videocardz

По данным Moore's Law is Dead, AMD разослала образцы компактной Navi 31 производителям видеокарт, чтобы они могли подготовиться к предстоящему запуску. Предполагается, что Radeon RX 7800 XT высшего класса получит урезанную компактную Navi 31, в то время как стандартная Radeon RX 7800 и другие модели среднего класса могут получить Navi 32 в различных конфигурациях. Также предполагается, что компактная версия Navi 31 может быть использована в ноутбуках.

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