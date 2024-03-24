AMD сняла ограничения с разгона памяти RX 7900 GRE:</no-type> прирост скорости до 15%

Ранее RX 7900 GRE — среднее предложение в линейке AMD RX 7000 — имела гораздо меньший лимит разгона памяти, установленный драйверами. Вероятно, это было сделано для того, чтобы сохранить явный разрыв в производительности между GRE и ее более высокими собратьями. К счастью, подход, основанный на драйверах, позволяет легко вносить коррективы. В отличие от ограничений, заложенных в прошивку карты (vBIOS), простое обновление драйвера раскрывает весь потенциал.

Новое ограничение в 3 000 МГц дает существенный прирост в 22,8% по сравнению с предыдущим ограничением в 2 316 МГц. В ходе тестирования, проведенного TechPowerUp, RX 7900 GRE достигла стабильного разгона на 2 604 МГц (20 Гбит/с), превысив даже скорость памяти более быстрой RX 7800 XT (19,5 Гбит/с). Это привело к заметному 15-процентному приросту производительности в бенчмарке 3DMark Time Spy GT1.

Для тех, кто заинтересован в раскрытии всего потенциала RX 7900 GRE, загрузка и установка последней версии драйверов AMD 24.3.1 Radeon Adrenalin является ключевым моментом.